Palestinianos lutam a cada segundo para sobreviver

Um cenário devastador relatado por duas famílias afetadas pela grave crise humanitária na Faixa de Gaza, perante a ofensiva israelita.





Entretanto, os Estados Unidos colocam mais pressão sobre Israel, para que o Estado hebraico permita a entrada de mais ajuda humanitária na Faixa de Gaza.Joe Biden falou ao telefone, durante a noite, com o primeiro-ministro israelita. O presidente norte-americano pediu a Benjamin Netanyahu que sejam abertos corredores humanitários, no prazo de três semanas. Transmitiu também que os Estados Unidos se opõem de forma clara a uma operação militar terrestre, em larga escala, na cidade de Rafah, onde estão refugiados um milhão de palestinianos.Esta segunda-feira, chegou à Arábia Saudita o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, para participar nas negociações com vista a um cessar-fogo no Médio Oriente.