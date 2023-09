Papa Francisco em Marselha. Uma visita histórica em defesa dos migrantes

Marselha recebe a visita do Papa, nos próximos dois dias. Vincou que não se trata de uma visita de Estado a França, mas a Marselha, para participar nos “Encontros do Mediterrâneo”. Um evento que reunirá bispos e jovens católicos de todas as margens do Mediterrâneo, organizado pela Conferência Episcopal Italiana.







Trata-se de uma visita histórica à segunda maior cidade francesa - onde convivem diversas comunidades e religiões - cujo objetivo





o Papa pediu uma oração pela viagem que visa “promover percursos de paz, de colaboração e de integração, em volta do “Mare Nostrum”.

Na missa do último domingo, no Vaticano,

"O maior cemitério do mundo"





E depois de o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, ter afirmado recentemente que "a França não acolherá os migrantes de Lampedusa, exceto refugiados políticos", em entrevista ao canal francês TF1. "Não é acolhendo mais pessoas que vamos travar um fluxo que, evidentemente, afeta a nossa capacidade de integração", afirmou Darmanin, numa mensagem que colide com o apelo do Papa Francisco.







A Rota do Mediterrâneo é considerada a mais perigosa do mundo, mais de 28 mil pessoas desapareceram nas suas águas desde 2014, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM). O Papa lamenta regularmente que se trata do “maior cemitério do mundo”.







Esta sexta-feira, à chegada ao aeroporto de Marselha, prevista para as 15h45 de Lisboa, o líder religioso será recebido pela primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, e seguirá para a Basílica de Notre-Dame de la Garde para uma oração inter-religiosa e uma homenagem aos migrantes desaparecidos no Mediterrâneo.







No sábado, está prevista uma missa no estádio Orange Vélodrome, onde são esperadas 57 mil pessoas, e um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, apesar de não ser uma visita de Estado.







A deslocação do Papa Francisco, de 86 anos, a Marselha é a sua 44ª visita ao estrangeiro, numa altura em que confessou, no início de setembro, que viajar “já não é tão fácil como antes”.







