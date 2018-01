Papa Francisco pede desculpas às vítimas de abuso sexual

Cristina Sambado - RTP22 Jan, 2018, 16:43 | Mundo

“Peço desculpa às vítimas se as magoei sem perceber, mas foi uma ferida que eu infligi sem querer. Isso dói-me muito”, afirmou o Papa Francisco a bordo do avião que o transporta de regresso a Roma.



“O drama dos abusados é tremendo. O que sentem as vítimas? Tenho de pedir-lhes desculpa, porque a palavra ‘prova’ feriu, a minha expressão não foi feliz”, acrescentou.



Quinta-feira, o Papa reafirmou a sua confiança no bispo de Osorno, D. Juan de la Cruz Barros, nomeado em janeiro de 2015 para o cargo, que tem sido fortemente contestado pelo clero e por setores da sociedade chilena por ter, alegadamente, encoberto um caso de abuso sexual cometido pelo padre Karadima.



“No dia em que me trouxerem uma prova contra o bispo Barros, então eu falarei. Não há uma única prova concreta contra ele. São tudo calúnias. Está claro?”, afirmou Francisco no último dia da visita ao Chile



O chefe da Igreja Católica foi duramente criticado pelo cardeal Sean O’Malley, arcebispo de Boston e presidente da Comissão Pontifica para a Tutela de Menores (Santa Sé), que afirmou que “deixou as vítimas de abusos sexuais cometidos por sacerdotes sentirem-se abandonadas”.



Na viagem de regresso a Roma, Francisco respondeu também ao bispo O’Malley. “Agradeço-lhe por me ter feito ver que a palavra ‘prova’ não foi uma expressão feliz para a dor das vítimas”.