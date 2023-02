Papa no Sudão do Sul. Francisco lança apelo contra a injustiça

Foto: Reuters

O papa Francisco está de visita ao Sudão do Sul onde pediu solidariedade para com o povo de África. O Chefe da Igreja Católica presidiu a uma celebração na Catedral de Santa Teresa, em Juba, onde o apelou à humanidade para não ficar indiferente ao sofrimento provocado pela injustiça e abuso de poder.