Papa "passou o dia em repouso", diz Vaticano

"A evolução pós-operatória parece ser regular", disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, acrescentando que o Papa fez hoje uma dieta líquida.

O porta-voz disse que, durante a tarde, o Papa "recebeu a Eucaristia" para a festa de Corpus Christi e que também fez um breve telefonema à mãe de uma criança que batizou no hospital, no final de março, para lhe agradecer os votos de felicidades enviados pela família.

No início do dia, o mesmo porta-voz dissera que "o Papa Francisco passou uma noite tranquila, conseguindo descansar durante muito tempo: está em bom estado geral, alerta e respira espontaneamente. Os exames de controlo de rotina são bons. Durante todo o dia, o Papa Francisco vai fazer o necessário repouso pós-operatório".

"O Papa foi informado das mensagens de proximidade e afeto que chegaram nas últimas horas e expressa a sua gratidão, ao mesmo tempo que pede que continuem a rezar por ele", acrescentou Bruni.

Francisco passou uma noite tranquila no Hospital Gemelli, em Roma, após a cirurgia para reparar a hérnia dolorosa formada sobre a cicatriz deixada pela operação ao cólon há dois anos, informou o Vaticano.

"Passou bem a noite", informou o gabinete de imprensa.

Francisco estava bem-disposto quando acordou após a intervenção de três horas, na quarta-feira à noite, perguntando ao cirurgião "quando é que vamos fazer a terceira?". O pontífice argentino, de 86 anos, que esteve internado no Gemelli com bronquite no início deste ano durante alguns dias, foi submetido a uma cirurgia intestinal de três horas sob anestesia geral, "sem complicações", por uma equipa liderada pelo professor Sergio Alfieri, o mesmo cirurgião que o operou em julho de 2021.

O pós-operatório está a decorrer como planeado, disseram fontes do Vaticano.

Prevê-se que o Papa passe vários dias internado no Gemelli e, como medida de precaução, todas as suas audiências foram suspensas até 18 de junho.

Francisco "está bem, acordado e alerta", disse Alfieri após a operação, depois de chefiar a equipa que interveio para resolver uma laparocele abdominal ou hérnia.

"Ele já me disse a sua primeira frase bem-humorada", acrescentou o cirurgião, afirmando que Francisco estava bem-disposto.

Alfieri sublinhou que o pontífice, que nos últimos anos teve uma série de problemas de saúde menores mas incómodos, não tem outras doenças.

"A cirurgia de há dois anos foi feita a uma patologia benigna, a estenose diverticular é benigna, a patologia a que foi operado hoje é benigna e não deixará vestígios", disse Alfieri.

"A estadia no hospital será de cinco a sete dias, ele tem 86 anos e já foi submetido a quatro operações", disse o médico.

"Deem-nos alguns dias", pediu.

Alfieri acrescentou que o Papa "está a ser cuidado pelo seu assistente", uma vez que "não é uma situação de emergência".

"Todo o povo italiano está consigo", disse o Presidente Sergio Mattarella a Francisco numa mensagem enviada de Paris enquanto o pontífice era operado.

A saúde de Francisco tem sido objeto de debate desde que este deixou claro que estaria disposto a demitir-se se uma doença o impedisse de fazer o seu trabalho, tal como aconteceu com o seu antecessor Bento XVI em 2013.

O Papa tem sido afetado por cataratas, dor ciática e um joelho direito doloroso que o obrigou a usar uma cadeira de rodas em muitas ocasiões.

Após a operação ao cólon, a 04 de julho de 2021, reagiu às especulações: "Ainda estou vivo, alguns prelados queriam que eu morresse, já estavam a preparar o conclave (para eleger um sucessor)".