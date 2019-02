Papa pede "medidas concretas e eficientes" contra pedofilia na Igreja

Foto: EPA

As declarações do Papa marcaram a abertura da Cimeira do Vaticano sobre Pedofilia e Abusos Sexuais na Igreja.



O encontro, que vai durar até domingo, reúne todos os Presidentes das Conferências Episcopais do Mundo para tentar encontrar formas de combater os abusos e de compensar as vítimas.



Nas palavras de abertura, numa curta declaração, o Papa pediu para que se escutasse o grito dos que agora pedem justiça.