Papua Nova Guiné. Atividade vulcânica obriga à evacuação de populações

Em apenas cinco dias registaram-se duas erupções. Só na ilha de Manam, quase três mil e oitocentos habitantes foram retirados do local.



A Cruz Vermelha Internacional diz que cerca de 1000 pessoas ficaram sem habitação. Além das casas, o extenso manto de cinzas e fumo lançado pelo vulcão destruiu poços, hortas e plantações o que deixou as pessoas com escassez de água potável e de alimentos.



A ilha, com apenas dez quilómetros de largura, tem um dos vulcões mais activos do Pacífico. Foi o segundo a entrar em erupção esta semana.



Na quarta-feira o Uluan expeliu cinzas e fumo num raio de 18 quilómetros e forçou 11 mil pessoas a procurar ajuda nos centros de refúgio.