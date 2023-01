Paquistão. Explosão em mesquita faz pelo menos 32 mortos e 147 feridos

Pelo menos 32 pessoas morreram e 147 ficaram feridas numa explosão numa mesquita dentro da sede da polícia em Peshawar, no noroeste do Paquistão, esta segunda-feira. Muitas das vítimas mortais são agentes da polícia que estavam reunidos para as orações diárias.