Paquistão invoca "direitos de retaliação" após abater aviões indianos

“Se a Índia está a atacar alegados terroristas sem qualquer prova, também nós mantemos direitos recíprocos de retaliação contra elementos que beneficiam de proteção indiana enquanto levam a cabo atos terroristas no Paquistão”, sublinhou o Ministério paquistanês dos Negócios Estrangeiros.

A declaração chegou pouco depois de o general Asif Ghafoor ter comunicado, através do Twitter, que “a Força Aérea do Paquistão abateu dois aviões indianos dentro do espaço aéreo paquistanês".

"Um caiu dentro da Caxemira Livre [controlada pelo Paquistão] e outro em Jammu e Caxemira [área controlada pela Índia]”, explicou, acrescentando que “um piloto indiano foi detido pelos militares enquanto dois outros continuam na área”.



In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.