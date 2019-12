Paquistão. Poliomielite regressa à boleia da desinformação

Atualmente, a poliomielite é uma doença endémica apenas no Paquistão, Afeganistão e Nigéria. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, desde 1998, os casos de infeção por poliomielite diminuíram em 99,9 por cento., de acordo com o, que tinha reduzido o número de infeções de 306 em 2014 para apenas 12 em 2018.

A poliomielite é um vírus que se reproduz nos intestinos rapidamente, sendo depois excretado nas fezes para o ambiente, infetando crianças que não estão imunizadas, correndo o risco de paralisia e morte.

Depois de, em abril, se ter espalhado o rumor de que a vacinação contra a poliomielite estava a deixar as crianças doentes, centenas de pais levaram os seus filhos ao hospital, enquanto milhares se recusaram a participar na campanha de vacinação.A desinformação ultrapassou, no entanto, o rumor.“Eles pegavam em vídeos de movimentos anti-vacina, traduziam-nos para urdu e depois eram publicados online”, explica Rana Muhammad Safdar, coordenador do Centro Nacional de Operações de Emergência do país na erradicação da poliomielite, à Al Jazeera “E eram controlados para que circulassem cerca de uma semana antes das nossas campanhas de imunização”, continua Safdar.

Transição política

Para além das campanhas de desinformação, o aumento de infeções está igualmente relacionado com questões políticas.Na opinião de Muhammad Safdar,"Sempre que chega um novo governo, eles realizam transferências em larga escala”, explica Safdar, considerando que essas mudanças burocráticas afetam a campanha de vacinação.

O Centro Nacional de Operações de Emergência conta com mais de 250 mil vacinadores de poliomielite que viajam de porta em porta para chegarem às mais de 35 milhões de crianças no país. Para Safdar, a transição política “afetou a dinâmica das equipas e o tipo de supervisão existente, que diminuiu”.





Para além disso, os partidos políticos usaram os números crescentes de infeções de poliomielite como uma estratégia para criticar o governo.



A pressão política resultante levou os vacinadores a distorcer os seus resultados.



“Quando é exercida uma pressão desnecessária sobre eles e sentem que esses são os resultados que [as autoridades] desejam ver, eles começam então a fornecer esses resultados, em vez de se concentrarem nas vacinações concretas”, explica Safdar.



Uma moeda de troca

Para além destes dois fatores que contribuem para o aumento de casos de infeção de poliomielite, há ainda um terceiro: a luta por reivindicações sociais.Os pais recusam-se vacinar os filhos sem que as suas necessidades sejam atendidas.“Eles sabem que se não aceitarem a vacinação contra a poliomielite haverá uma pressão sobre os funcionários do governo e, caso exista essa pressão, eles terão que prestar esses outros serviços”, explica um funcionário do programa de vacinação à, continua.Kainat Mohmand é uma das responsáveis pela vacinação contra a poliomielite que tem assistido crianças na região de Ali Zai e explica que tem tentado “tornar o impossível, possível”.“Se formos simpáticos e bem-educados, as pessoas ficam convencidas e aceitam-nos”, explicou Mohmand.“Geralmente olham-nos com desconfiança. Pedem-nos que lhes expliquemos as coisas acerca da vacinação. Muitos deles ficam convencidos”, explica Mohmand.