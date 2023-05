Paquistão. Supremo Tribunal decreta que prisão de Imran Khan foi ilegal e exige a libertação imediata

O Supremo Tribunal do Paquistão decretou que a detenção do antigo primeiro-ministro foi ilegal, anulando a decisão anterior dos tribunais inferiores que classificaram como legal a detenção.



"O Supremo Tribunal reverteu todos os procedimentos legais contra Imran Khan. Ele foi convidado a apresentar-se no Supremo Tribunal de Islamabad na manhã de sexta-feira", disse o advogado Babar Awan aos jornalistas, citado pela agência Reuters.



O Supremo Tribunal ordenou ainda que Imran Khan fosse libertado de imediato. O advogado avançou que Khan estava agora sob custódia do Supremo Tribunal, mas não ficou claro quando é que o ex-primeiro-ministro irá ter permissão para ir para casa.



Khan foi detido na terça-feira por tropas paramilitares quando se apresentava no Supremo Tribunal de Islamabad para enfrentar um caso de corrupção. Pouco depois de ter entrado no tribunal, cerca de 100 paramilitares invadiram o edifício e detiveram o ex-primeiro-ministro do Paquistão, acusando de múltiplos crimes de corrupção.



Os maiores protestos ocorreram nas cidades de Lahore e Peshawar, onde a população entrou em confronto com as forças de segurança. Os manifestantes pró-Khan invadiram estabelecimentos militares e incendiaram vários edifícios estatais, nomeadamente a sede da estação Rádio Paquistão, a mais antiga rede de transmissão existente no país.



Os confrontos violentos levaram o governo a convocar o exército para ajudar a restaurar a ordem. O exército acusou Khan e os seus apoiantes de terem cruzado a linha vermelha e ameaçaram com “severas retaliações” em caso de um novo ataque contra o exército.

Imran Khan, político, filantropo e antiga estrela do críquete paquistanês, fundou o seu próprio partido político, o Paquistão Tehreek-e-Insaaf (PTI), em 1996.



Em 2018, apoiado pelos militares, Khan foi eleito primeiro-ministro do Paquistão e tornou-se uma das figuras mais populares do país, prometendo erradicar a pobreza e a corrupção.



Durante o seu mandato, Khan manteve sempre uma relação próxima com os militares, que têm uma grande influência no poder. No entanto, a relação com os paramilitares foi ficando tensa depois de Khan ter sido afastado do poder, o ano passado, num voto de desconfiança devido a alegações de má administração económica.



Desde então, Khan tem sido altamente crítico dos principais líderes militares do país, acusando-os de conspirar com potências estrangeiras para orquestrar a sua queda do poder e de planearem tentativas de assassinato.



O antigo primeiro-ministro quer voltar ao poder, apesar de ser visado em dezenas de processos de corrupção. Khan liderou campanhas de protesto em todo o país para pressionar o governo a convocar eleições antecipadas marcadas para o final deste ano



Essas acusações de corrupção foram o mote para a política e as tropas paramilitares terem tentado prender Khan várias vezes nos últimos meses.



Khan acabou por ser detido na terça-feira devido ao seu alegado envolvimento no caso Qadir Trust, um processo que investiga eventuais atos de corrupção ligados a um fundo educacional.



Na maioria dos casos de que é acusado, Khan pode ser impedido de ocupar cargos públicos se for condenado, o que poderá impedi-lo de se recandidatar ara as eleições marcadas para novembro.



