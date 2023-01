Paris. Polícia detém autor de esfaqueamentos na Gare du Nord

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas no ataque com uma faca em Paris, antes de a polícia ter alvejado o alegado agressor, que se encontra em estado grave.





Os ataques, cujas motivações estão ainda por apurar, ocorreram cerca das 6h45 (5h45 em Lisboa).

Foi montado um perímetro de segurança no terminal ferroviário. O alegado agressor recebeu tratamento no local por parte dos serviços de emergência.





Foi iniciada uma investigação por "tentativa de assassinato", segundo a imprensa francesa.







os feridos foram retirados da estação logo após a chegada dos serviços de emergência ao local do ataque. A área foi isolada, mas o serviço ferroviário continuou a funcionar com normalidade.



O ministro do Interior esteve no local pouco depois das 9h00 (8h00 em Lisboa), assim como o chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez, e a presidente da câmara da capital, Anne Hidalgo. A companhia ferroviária estatal SNCF explicou que os feridos foram retirados da estação logo após a chegada dos serviços de emergência ao local do ataque. A área foi isolada, mas o serviço ferroviário continuou a funcionar com normalidade.

O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, recorreu à rede social Twitter para uma primeira reação aos acontecimentos na Gare du Nord., escreveu.

A Gare do Nord é a estação terminal de numerosas ligações ferroviárias suburbanas, nacionais e internacionais, designadamente do comboio Thalys Paris-Bruxelas e do Eurostar Paris-Londres.