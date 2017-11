Paris vai acolher sede da Autoridade Bancária Europeia

RTP20 Nov, 2017, 18:52 / atualizado em 20 Nov, 2017, 19:46 | Mundo

Depois de três rondas de votação em Bruxelas, foi necessário efetuar um sorteio para chegar a uma decisão final.



passaram à segunda volta Dublin, Paris e Frankfurt, tendo as duas primeiras recolhido mais votos e passado à terceira e última volta, na qual se registou uma igualdade (13 votos cada), sendo por isso necessário recorrer a um sorteio, tal como sucedera pouco antes na votação para a sede da Agência Europeia do Medicamento.



No sorteio, realizado no Conselho de Assuntos Gerais da UE, a capital francesa venceu, e acolherá assim o organismo de regulação dos bancos no mercado único.



O Presidente da República já veio congratular-se com a decisão, considerando que ela vem provar o compromisso da França com a Europa e a atratividade da capital. Emmanuel Macron agradece aos parceiros europeus esta prova de confiança.



A cidade holandesa de Amesterdão vai acolher por seu turno a futura sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA), ao bater Milão (Itália) por sorteio, após um empate 13-13.



Numa "corrida" na qual participava a cidade do Porto -- que foi afastada na primeira volta, ao ser a sétima cidade mais votada -, Milão foi a cidade a reunir mais votos nas duas primeiras voltas, mas na terceira e última ficou empatada com Amesterdão, e a cidade holandesa viu a sorte sorrir-lhe no sorteio.



São assim conhecidas as duas cidades que vão acolher as duas agências que vão deixar o Reino Unido em virtude do `Brexit`, que se concretizará em 2019.



c/Lusa