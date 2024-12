Parlamento da Coreia do Sul aprova destituição do presidente interino Han Duck-soo

Duck-soo tem desempenhado o cargo de presidente interino desde que Yoon Suk Yeol foi destituído a 14 de dezembro por ter declarado a lei marcial a 3 de dezembro.

"Dos 192 deputados que votaram, 192 votaram a favor da destituição", declarou o presidente da Assembleia Nacional, Woo Won-shik.



Os deputados acusam Han Duck-soo de ter "participado ativamente na insurreição" após a tentativa falhada do antecessor de introduzir a lei marcial.





"A única forma de normalizar o país é erradicar rapidamente todas as forças da insurreição", afirmou o líder da oposição, Lee Jae-myung, antes da votação, acrescentando que o seu partido estava a agir de acordo com a ordem pública para erradicar aqueles que colocaram o país em risco.







A votação foi marcada pela agitação dos membros do Partido do Poder Popular (partido do presidente), que rodearam o pódio do orador e gritaram que a votação era inválida e que o Parlamento tinha cometido "tirania".







O líder do PPP afirmou que Han deveria "continuar a gerir os assuntos de Estado sem se curvar perante a moção de destituição da oposição", mas o presidente interino disse que tencionava "respeitar a decisão do Parlamento".

Após a votação, Han afirmou que iria afastar-se para evitar mais caos e que aguardaria a decisão do Tribunal Constitucional sobre a sua destituição.





O plano de votação para a destituição de Han foi revelado na quinta-feira pelo Partido Democrático, depois de o presidente interino se ter recusado a nomear imediatamente três juízes para preencherem vagas no Tribunal Constitucional, alegando que não possui essa autoridade.



Este tribunal, que está a analisar o processo que levou à destituição do antecessor de Han, Yoon Suk-yeol, tem seis meses para pronunciar-se sobre a validade dessa decisão.



O preenchimento dos três lugares vagos no Tribunal Constitucional desde outubro poderia tornar a destituição de Yoon mais provável, uma vez que tal requer o apoio de pelo menos seis dos nove juízes.







Na votação desta sexta-feira, a oposição acusou mesmo o presidente interino de "obstruir intencionalmente a investigação especial para interrogar os envolvidos na rebelião e tornar clara a sua intenção de rejeitar as nomeações de três juízes para o Tribunal Constitucional".



Estas ações, segundo a moção, "violam o dever de qualquer funcionário público de respeitar a lei" e "servir o povo".







Com a destituição de Han, Choi Sang-mok, que além de ministro das Finanças é também vice-primeiro-ministro para os Assuntos Económicos, é o próximo na fila para assumir o papel de presidente interino.