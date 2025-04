I Liga. Estrela Amadora - FC Porto

O Estrela da Amadora, na 15.ª posição, com 26 pontos, recebe o FC Porto, quarto, com 62, este sábado, a partir das 20h30, no Estádio José Gomes, na Amadora, da 31.ª ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.





Estrela da Amadora





O treinador José Faria considerou que “não pode haver pressão” no Estrela da Amadora, independentemente da receção ao FC Porto acontecer na fase final da época, na 31.ª jornada da I Liga de futebol.





Jogar contra o FC Porto nunca é fácil. Eles têm vindo consideravelmente a evoluir com as ideias do treinador, notam-se coisas muito mais sólidas”, avaliou.









FC Porto





O treinador do FC Porto, Martin Anselmi, afirmou que a equipa quer vencer o Estrela da Amadora, na 31.ª jornada da I Liga de futebol, referindo que é preciso compromisso com o clube, sobre as questões disciplinares no plantel.



Em relação ao confronto da 31.ª jornada da I Liga frente ao Estrela da Amadora, o técnico destacou a dificuldade que as equipas que lutam pela permanência representam.



"O Estrela da Amadora é uma equipa que estará comprometida até ao final, quer os três pontos e a vitória em casa, num campo complicado. Para nós não muda nada, o importante é mostrarmos a nossa essência, são quatro finais para cumprirmos os objetivos", afirmou o técnico argentino.











“Pressão sentem as pessoas que estão na Ucrânia, que não têm casa para habitar ou têm contas para pagar. Nós vamos continuar semana a semana, treino a treino, focados no que controlamos. Quem tem pressão, não poderá estar neste patamar. Não mexe minimamente e nós continuamos com idêntica motivação e espírito de grupo. O FC Porto merece-nos o máximo respeito, pelo poderio que tem. A nossa melhor versão permite-nos ter garantias de fazermos um bom resultado”, afirmou.Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os ‘dragões’, José Faria atirou que, “se há campeonato que já nos provou ser imprevisível, é este”, frisando a recente evolução do adversário com novas ideias, apesar da semana atribulada.