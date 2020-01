Parlamento Europeu: a mensagem do rei da Jordânia aos eurodeputados

Fotografia: Parlamento Europeu

Preocupado com a situação no Médio Oriente, o rei da Jordânia foi a França discursar perante os eurodeputados. Alertou para o ressurgimento do Estado Islâmico na Síria e para uma eventual nova crise de refugiados na região. Deixou ainda um último aviso: a Líbia pode ser cenário de um novo conflito às portas da Europa.