Parlamento Europeu apela ao reforço das relações bilaterais com Taiwan

Num relatório aprovado hoje com 580 votos a favor, 26 contra e 66 abstenções, o Parlamento Europeu pede à União Europeia (UE) para abordar o "problema das tensões" no estreito da Formosa, manifestando a preocupação na "violação sem precedentes" da zona de identificação da defesa aérea de Taiwan.

Assim, os eurodeputados defendem a intensificação das relações políticas e comerciais com Taiwan, que deve ser considerado um "parceiro e aliado" do bloco europeu na região Indo-Pacífico.

O documento aprovado hoje frisa a "importância" do incremento das relações comerciais e económicas entre a UE e Taiwan, "em particular em questões relacionadas com o multilateralismo e a Organização Mundial de Comércio, a tecnologia e a saúde pública".

A posição da UE refere, nomeadamente, o papel considerado "central" de Taiwan em indústrias estratégicas e nas cadeias de abastecimento mundiais de alta tecnologia, tais como a quinta geração de infraestruturas de comunicação (5G) e os semicondutores.

A questão da "beligerância" de Pequim contra Taiwan é destacada pelos eurodeputados numa referência às recentes incursões da República Popular da China na zona de defesa aérea de Taiwan (República da China) que reavivaram as tensões com os Estados Unidos, que forneceram armamento a Taipé.

Os eurodeputados pedem à União Europeia para tomar posição e responder "a estas tensões" no sentido de proteger a democracia em Taiwan.

A ilha tem governo próprio desde a vitória dos comunistas de Mao Tsé Tung sobre o Kuomintang (nacionalistas) de Chiang Kai-shek, em 1949.

Pequim considera o território província da República Popular da China e ameaça recorrer à força caso a independência seja formalmente declarada em Taipé.

Em agosto, Pequim convocou o embaixador na Lituânia, Estado membro da União Europeia, após o sinal de Vilnius no sentido da abertura de uma representação de Taiwan no país.

Pequim opõe-se a qualquer intercâmbio oficial entre outros Estados e autoridades de Taiwan e encarou a posição de Vilnius como provocação.

"A Comissão deve intensificar as relações entre a UE e Taiwan e prosseguir uma parceria global reforçada com o país. Os trabalhos sobre o acordo bilateral de investimento com as autoridades de Taiwan devem começar antes do final do ano", afirmou o relator sueco do texto aprovado hoje, Charlie Weimers.