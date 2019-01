Parlamento Europeu investiga socialista Maria João Rodrigues por assédio moral

RTP18 Jan, 2019, 23:52 / atualizado em 19 Jan, 2019, 00:10 | Mundo

A antiga ministra para a Qualificação e o Emprego foi acusada de ter tentado reduzir a carga horária e o salário de uma funcionária da sua equipa após a licença de maternidade desta ter terminado.



Terá ainda pedido a um funcionário que se encontrava de baixa médica para realizar tarefas a horas tardias e exigido a outros membros da equipa que trabalhassem depois do horário de expediente.



Maria João Rodrigues já reagiu à polémica. “Confirmo que foi realizada uma queixa por parte de um assistente em relação a diferentes entendimentos sobre aquelas que são as tarefas profissionais de um assistente do Parlamento”, declarou.



“Existe um procedimento padrão para lidar com estas situações e definir uma boa solução, mas ainda temos de aguardar pelo resultado”, acrescentou a eurodeputada.



O caso está a ser investigado pelo comité do Parlamento Europeu responsável pela análise a queixas de assédio. Este comité avançou que o processo teve início em junho de 2018 e que, desde então, várias pessoas já foram ouvidas.Caso as acusações sejam provadas, poderá ser temporariamente retirado à eurodeputada o seu subsídio de despesas diárias, entre outras possíveis sanções.



Após a conclusão da investigação será enviado um relatório confidencial ao Presidente do Parlamento e, se tiverem sido encontradas provas de assédio, este deverá reconhecer as acusações contra a eurodeputada numa sessão plenária e anunciar as sanções a aplicar.



O Parlamento Europeu define assédio psicológico como “conduta imprópria” que seja “repetitiva ou sistemática e que envolva comportamentos físicos, linguagem falada ou escrita ou outros atos intencionais que possam enfraquecer a personalidade, dignidade ou integridade física ou psicológica de qualquer pessoa”.



Maria João Rodrigues é vice-presidente da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, o segundo maior grupo político do Parlamento Europeu, e tem defendido a política apelidada de “pilar social” da Comissão Europeia, que visa reforçar os direitos dos trabalhadores.