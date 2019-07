Silvio Berlusconi é o deputado ao Parlamento Europeu mais cumprimentado, fotografado e também... o mais velho. Tem 82 anos.





Quase o quádruplo de Kira Peter-Hansen, eleita com apenas 21 anos. A dinamarquesa quebrou o recorde como a mais jovem de sempre a conquistar um cargo no hemiciclo europeu.



Kira e Silvio são os extremos de um Parlamento Europeu mais intergeracional, em comparação com a legislatura anterior, onde a média de idades foi de 55 anos.