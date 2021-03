Partido de Viktor Orbán deixa maior grupo político do Parlamento Europeu

A demissão dos 11 deputados do partido húngaro foi feita por carta, dirigida ao líder do grupo parlamentar, depois de uma maioria de dois terços dos eurodeputados do PPE ter decidido esta manhã suspender os membros do Fidesz.

Este é o resultado de um longo conflito interno na principal família política europeia, por causa das inúmeras quebras no respeito pelas regras do Estado de Direito na Hungria.



O Partido Popular Europeu (PPE), a maior família política europeia, adotou hoje um novo regulamento interno que permite a suspensão de delegações inteiras, o que teve como efeito imediato a saída do Fidesz, o partido do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban.



We will not let our MEPs be silenced or limited in their capacity to represent our voters. Tackling the pandemic and saving lives remains our number one priority. Therefore, following the adoption of new rules in the @EPPGroup, #Fidesz has decided to leave the Group. pic.twitter.com/WSx1PmtKQ8 — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) March 3, 2021

Na reunião desta quarta-feira, o grupo do PPE -- que integra o PSD e o CDS-PP -- aprovou por maioria qualificada as novas regras internas, "de forma a adaptá-las ao atual funcionamento do Grupo, nomeadamente para permitir um bom funcionamento à distância".As regras especificam novos procedimentos relativos às condições para as suspensões e exclusões, que passam a abranger delegações inteiras e não apenas deputados.Ainda a reunião do grupo parlamentar decorria, quando o líder parlamentar, Manfred Weber, anunciou que, na sequência da adoção do novo regulamento interno, o primeiro-ministro húngaro lhe comunicou a saída do Fidesz do PPE.Na missiva dirigida a Weber, Orbán considera que as alterações ao regulamento interno do PPE constituem "claramente uma jogada hostil contra o Fidesz", que deixa assim o grupo com efeitos imediatos.A vice-presidente do partido colocou a carta na rede social Twitter. Katalin Nov´kk assegura que o Fidesz não permitirá que os seus deputados “sejam silenciados ou limitados na sua capacidade de representar os eleitores” e aponta as novas regras decididas pelo PPE como a razão da saída.