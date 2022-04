Partygate. Boris Johnson repete desculpas e garante desconhecer que festa de aniversário violava regras

", disse Boris Johnson, ouvido esta terça-feira pela primeira vez no Parlamento desde que foi multado na sequência de uma investigação da polícia.O líder trabalhista Keir Starmer pediu a demissão de Boris Johnson, que acusou de enganar o Parlamento. Quando se deslocou a Westminster, no ano passado, Boris Johnson garantiu aos deputados que foram seguidas todas as regras em Downing Street durante a pandemia.Agora, Starmer refere que a renúncia do primeiro-ministro viria "".", afirmou Starmer no Parlamento.Na sua declaração, Johnson tentou desviar as atenções das críticas ao falar da guerra na Ucrânia, da crise energética e da imigração.No entanto, a pressão para a resignação do primeiro-ministro no Partido Conservador é menos intensa do que antes da guerra na Ucrânia. Se antes tanto conservadores como trabalhistas pediam a saída de Johnson, agora apenas a oposição insiste no afastamento do primeiro-ministro, ignorando assim o papel que Boris Johnson tentou desempenhar no conflito.Por isso, apesar de esta terça-feira a líder da Casa dos Comuns ter aceitado levar a votação uma proposta da oposição para investigar Boris Johnson por alegada indução em erro do Parlamento, é pouco provável que tal aconteça.De acordo com o regulamento, enganar o Parlamento de modo intencional é uma transgressão que deve ser punida com a renúncia.Um sondagem a duas mil pessoas para o jornal deapurou que 72 por cento dos entrevistados descreviam o primeiro-ministro com termos negativos, sendo “mentiroso” a palavra mais frequente. Apenas 16 por cento dos inquiridos utilizaram palavras positivas.