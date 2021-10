Passam 10 anos que a ETA anunciou o fim da luta armada

Foto: Javier Etxezarreta, EPA

A decisão foi tomada depois de mais de 40 anos de atividade que provocou a morte de mais de 800 pessoas. O jornalista Miguel Bastos conversou com o chefe de redação da rádio Euskadi sobre a atual situação do território. Dani Álvarez considera que a situação no país mudou de forma substancial.