Ainda não há confirmação oficial, por parte do Kremlin, sobre a morte do líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, na queda de um avião na Rússia. Mas a conta ligada ao grupo na rede social Telegram reporta a morte, tal como a Agência Federal para o Transporte Aéreo da Rússia.

O nome de Prigozhin constava da lista de passageiros do avião particular que voava de Moscovo para São Petersburgo, mas há muitas dúvidas e especulações sobre o que se passou.



Foram encontrados dez cadáveres junto aos destroços do avião.