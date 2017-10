Patrões da Catalunha entendem saída dos bancos

Em entrevista ao jornalista José Guerreiro, Salvador Guillhermo, chefe do departamento económico do fomento catalão, diz que se trata de uma ação preventiva de defesa.



As empresas que estão preocupadas são as que se movimentam nos mercados de capitais e têm a necessidade de garantir que se vão manter em território da União Europeia.



Uma ação preventiva para garantir aos acionistas e aos clientes que os bancos - como o Sabadell - vão continuar na Zona Euro, independentemente do desfecho do processo político na Catalunha.



Empresas e empresários esperam dos políticos sinais encorajadores.