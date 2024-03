Paz mundial ameaçada. ONU alerta para o aumento de conflitos devido à crise da água

2,2 mil milhões de pessoas ainda não têm acesso a serviços de água potável geridos de forma segura e o número aumenta para 3,5 mil milhões se considerarmos o acesso a serviços saneamento básico.

Na data em que se celebra o Dia Mundial da Água, a 22 de março, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em nome da UN-Water (ONU-Água, em português) publica um novo relatório que revela que





O que, a menos de seis anos da meta fixada pelas Nações Unidas para cumprir a Agenda 2030, revela que estamos muito longe de alcançar o sexto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 6) de “garantir o acesso universal à água potável segura e acessível para todos”. E aponta ainda para a probabilidade, se as tendências se mantiverem, das desigualdades continuarem a aumentar nos próximos anos.







Segundo dados apresentados, as secas afetaram quase 1,4 mil milhões de pessoas entre 2002 e 2021. E no ano de 2022 cerca de metade da população mundial terá sido atingida por uma grave escassez de água, pelo menos durante uma parte do ano, enquanto um quarto enfrentou níveis “extremamente elevados” de stress hídrico.







O novo relatório alerta para o facto de o acesso à água doce ser a principal fonte de conflitos entre os países, devido à pressão sobre os recursos hídricos causada essencialmente pela crise climática, a utilização excessiva e a poluição dos sistemas de água doce do mundo. Mas também ressalta o papel do recurso na prosperidade e na paz, apesar de denunciar o desperdício frequente das possibilidades de cooperação em estratégias de paz.

, devido à pressão sobre os recursos hídricos causada essencialmente pela crise climática, a utilização excessiva e a poluição dos sistemas de água doce do mundo.apesar de denunciar o desperdício frequente das possibilidades de cooperação em estratégias de paz.





A diretora-Geral da UNESCO, Audrey Azoulay, afirmou que: "à medida que aumenta o stress hídrico, aumentam também os riscos de conflitos locais ou regionais", acrescentando que a mensagem da UNESCO sobre o assunto é clara "se queremos preservar a paz, temos de agir rapidamente não só para salvaguardar os recursos hídricos, mas também para reforçar a cooperação regional e mundial neste domínio".







Alvaro Lario, presidente da UN-Water e do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), também chamou a atenção para a importância da gestão sustentável do recurso: "A água, quando gerida de forma sustentável e equitativa, pode ser uma fonte de paz e prosperidade. É também a força vital da agricultura, o principal motor socioeconómico para milhares de milhões de pessoas", afirmou.