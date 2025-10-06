Paz para Gaza. Hamas e Israel iniciam conversações indiretas
Mohammed Saber - EPA
É no Egito que vão decorrer esta segunda-feira as negociações indiretas entre as delegações do Hamas e de Israel com vista ao término do conflito na Faixa de Gaza.
Negociações cruciais na véspera de se completarem dois anos sobre o ataque do movimento islamita palestiniano contra Israel.
As negociações fazem parte de um plano norte-americano anunciado a 29 de Setembro. Donald Trump tem pressionado as delegações para que avancem rapidamente.
Steve Witkoff é o enviado dos Estados Unidos a estas negociações, juntamente com o genro de Trump, Jared Kushner.