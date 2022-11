PE aprova resolução que reconhece a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo

A resolução, que foi debatida na sessão plenária de outubro, tem aprovação garantida pelos dois maiores grupos do Parlamento Europeu, o Partido Popular Europeu (PPE) e a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D).A resolução, votada quando se completam nove meses da invasão russa, não tem caráter vinculativo, tal como as resoluções a condenar o regime do presidente Vladimir Putin aprovadas pela Assembleia-Geral das Nações Unidas.”, informou o Parlamento Europeu na antecipação da sessão plenária de novembro, que teve início na segunda-feira.Para hoje está também agendada uma conferência de imprensa da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, sobre uma nova iniciativa que visa ajudar a Ucrânia no âmbito do conflito em curso.