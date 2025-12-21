Mundo
Peditório online quer reunir 300 mil dólares para ajudar família de Nuno Loureiro
Há um peditório na Internet para apoiar as três filhas e a mulher de Nuno Loureiro, assassinado em casa, em Boston. A investigação continua, mas já não restam dúvidas de que Cláudio Valente preparou os crimes.
Foto: Jake Belcher - Handout via Reuters
No texto do amigo, é destacado que Nuno Loureiro tinha como preocupação maior o futuro das filhas, a sua educação e as oportunidades que lhes permitissem a realização dos seus sonhos.
A investigação prossegue, com a certeza de que os homicídios de Nuno Loureiro e de dois estudantes da Universidade de Brown foram premeditados.
O Correio da Manhã avançou que Cláudio Valente tinha retomado o contacto com Nuno Loureiro e que, por isso, sabia onde morava.
A RTP teve acesso ao mandado de captura do departamento de polícia de Providence relativo às mortes na Universidade de Brown. No documento fica claro que as imagens de videovigilância levaram a uma primeira identificação.