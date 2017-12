Partilhar o artigo Pedofilia. Investigação australiana recomenda fim do celibato na Igreja Católica Imprimir o artigo Pedofilia. Investigação australiana recomenda fim do celibato na Igreja Católica Enviar por email o artigo Pedofilia. Investigação australiana recomenda fim do celibato na Igreja Católica Aumentar a fonte do artigo Pedofilia. Investigação australiana recomenda fim do celibato na Igreja Católica Diminuir a fonte do artigo Pedofilia. Investigação australiana recomenda fim do celibato na Igreja Católica Ouvir o artigo Pedofilia. Investigação australiana recomenda fim do celibato na Igreja Católica