Pedofilia. Vítimas de padre francês quebram o silêncio

A denúncia chegou ao tribunal de Lyon no final do ano passado. O Sexta às 9 teve acesso às cartas em que o próprio padre assume a autoria dos crimes.



Em França, tal como no Chile, em Espanha, no Brasil e nos Estados Unidos há um código de silêncio que tem protegido os homens da Igreja.



Bispos e cardeais tomam conhecimentos dos crimes praticados pelos padres, mas não os denunciam à justiça. Mudam-nos simplesmente de paróquia, permitindo que se mantenham em contacto com outras crianças.



A investigação é dos correspondentes da RTP em França, Rodrigo Lobo e Rosário Salgueiro.