Pedro Mota Soares defende que queda do CDS-PP se deveu a incapacidade de passar a mensagem

Pedro Mota Soares garante que não está preocupado com a ausência de candidatos à liderança do CDS-PP. Em entrevista à RTP3, o antigo Ministro do Trabalho e da Segurança Social atribuiu a forte queda dos centristas nas últimas legislativas à incapacidade de passar a mensagem do partido.