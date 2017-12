Pedro Sánchez à RTP: "Faltam-me dois anos para governar Espanha"

O secretário-geral do PSOE participa a partir desta sexta-feira no Conselho do Partido Socialista Europeu, em Lisboa, e manifesta total apoio à candidatura de Mário Centeno à presidência do Eurogrupo.



Em entrevista à correspondente da RTP em Espanha, Sánchez responsabiliza Carles Puigdemont pela crise na Catalunha e defende, numa revisão da Constituição, uma autonomia melhor para a região.