"Mostremos como se defende a democracia". Pedro Sánchez não se demite

“Na passada quarta-feira escrevi uma carta dirigida aos cidadãos e perguntei-me se valia a pena. Tenho uma resposta clara: se permitirmos ataques a pessoas inocentes, então não vale a pena; se permitirmos que as mentiras substituam o debate, então não vale a pena”, começou por dizer Sánchez.



“Precisava de parar e refletir”, reconheceu. “Reconheci perante aqueles que procuram quebrar-me que me custa viver estas situações. Agi com uma convicção clara: não se trata de uma questão ideológica”.





O presidente do Governo espanhol disse ter recebido, durante o fim de semana, mensagens de apoio tanto no Comité Federal do seu partido, o PSOE, como de militantes nas ruas e em atos eleitorais na Catalunha. Graças a essa mobilização, decidiu continuar no cargo.



“Exigir uma resistência incondicional é colocar o foco nas vítimas e não nos agressores. Esta campanha de difamação não vai parar, mas nós podemos enfrentá-la. O importante é que queremos agradecer as manifestações de solidariedade recebidas de todos os lados. Graças a esta mobilização, decidi manter-me à frente da Presidência”.



"Males que nos afetam fazem parte de movimento global"



O presidente do Governo espanhol disse ainda assumir a decisão de continuar com “ainda mais força”. “O que está em causa não é o destino de um determinado líder. Trata-se de decidir que tipo de sociedade queremos ser. O nosso país precisa desta reflexão. Durante demasiado tempo deixámos que a lama contaminasse a nossa vida pública”, acrescentou.







Pedro Sánchez aproveitou para apelar à sociedade espanhola para que, “uma vez mais, dê o exemplo”. “Os males que nos afetam fazem parte de um movimento global. Mostremos ao mundo como se defende a democracia”, frisou.