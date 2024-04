Pedro Sánchez não se demite. "Mostremos como se defende a democracia"

“Precisava de parar e refletir”, reconheceu.O presidente do Governo espanhol disse ter recebido, durante o fim de semana, mensagens de apoio tanto no Comité Federal do seu partido, o PSOE, como de militantes nas ruas e em atos eleitorais na Catalunha. Graças a essa mobilização, decidiu continuar no cargo.“Exigir uma resistência incondicional é colocar o foco nas vítimas e não nos agressores. Esta campanha de difamação não vai parar, mas nós podemos enfrentá-la.”.

“Na passada quarta-feira escrevi uma carta dirigida aos cidadãos e perguntei-me se valia a pena. Tenho uma resposta clara: se permitirmos ataques a pessoas inocentes, então não vale a pena; se permitirmos que as mentiras substituam o debate, então não vale a pena”, começou por dizer Sánchez.

"Males que nos afetam fazem parte de movimento global"



O presidente do Governo espanhol disse ainda assumir a decisão de continuar com “ainda mais força”. “O que está em causa não é o destino de um determinado líder. Trata-se de decidir que tipo de sociedade queremos ser. O nosso país precisa desta reflexão. Durante demasiado tempo deixámos que a lama contaminasse a nossa vida pública”, acrescentou.



Pedro Sánchez aproveitou para apelar à sociedade espanhola para que, “uma vez mais, dê o exemplo”. “Os males que nos afetam fazem parte de um movimento global. Mostremos ao mundo como se defende a democracia”, frisou.



estava a considerar renunciar devido aos ataques que disse serem sem precedentes da direita e da extrema-direita contra a mulher, Begoña Gómez. Ana Romeu - correspondente da RTP em Madrid

Na quarta-feira, o líder do Governo publicou uma carta aos espanhóis na qual anunciava que, Begoña Gómez.





Em causa está a abertura de um inquérito preliminar por parte de um tribunal de Madrid contra Begoña Gomez, por suspeitas de alegado tráfico de influências e corrupção. A decisão surgiu após uma queixa de uma organização conotada com a extrema-direita, baseada em artigos publicados na Internet e em meios de comunicação digitais.



No dia seguinte, o Ministério Público pediu o arquivamento da queixa por considerar não existirem indícios de delito que justifiquem a abertura de um procedimento penal.

Decisão "corajosa"



Salvador Illa, líder do Partido dos Socialistas da Catalunha e candidato à Generalitat (governo catalão) nas eleições antecipadas do próximo mês, veio já aplaudir a decisão “corajosa” de Pedro Sánchez.



“Estas são as melhores notícias para a Catalunha. Uma decisão corajosa para recuperar a dignidade da política e um compromisso para travar aqueles que tentam atacar a nossa democracia. Vá em frente, presidente!”, escreveu na rede social X.



Esta es la mejor noticia para Cataluña. Una decisión valiente para recuperar la dignidad de la política y un compromiso para frenar a quienes intentan socavar nuestra democracia. ¡Adelante, presidente! — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) April 29, 2024



O porta-voz do PSOE (partido de Sánchez) no Congresso também celebrou a decisão. “Que grande notícias. O Pedro continua a demonstrar que a mentira não consegue vencer a verdade. Que o insulto não vence os argumentos. Que o ódio de alguns discursos não se impõe à coexistência”, escreveu.



“Aqueles que acreditam que o poder é deles não têm mais poder do que a vontade dos cidadãos. Hoje, a democracia vence. Hoje ganhámos a imensa maioria”, acrescentou.