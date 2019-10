Pedro Sánchez visita Mossos d`Esquadra e agentes feridos nas manifestações

O chefe interino do governo espanhol visitou os polícias feridos nas manifestações na Catalunha. Pedro Sanchéz recusou os dois pedidos do presidente da Generalitat para uma reunião e diz que só se encontrará com Quim Torra depois de ele condenar de forma pública a violência exercida contra as autoridades.