Pelo menos 11 mortos em incêndio num prédio de Istambul

"O número de mortos no incêndio subiu para 11 mortos e há 12 feridos. Os feridos foram transferidos para hospitais da região", afirmou, em comunicado.

Um grande número de bombeiros está já no bairro Gayrettepe, no centro da cidade, onde foi registado o incêndio, para tentar salvar as pessoas presas no prédio.

Segundo a televisão NTV, o incêndio teve origem em dois pisos da cave do edifício, utilizados como arrumos de um bar situado no rés-do-chão e em fase de remodelação.