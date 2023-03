Pelo menos 12 pessoas morreram a tentar roubar petróleo na Nigéria

A explosão em Emuoha, na região do Delta do Níger, ocorreu num oleoduto que foi atacado por criminosos que tentavam roubar o petróleo que corre nesta estrutura, disse a porta-voz da polícia local, Grace Iringe-Koko.

"Estamos cientes que houve uma explosão relacionada com atividades ilegais", afirmou, acrescentando que as autoridades estavam a tentar determinar o número de vítimas e as causas concretas do incidente.

As testemunhas ouvidas pela agência de notícias Associated Press dizem que várias dezenas de pessoas podem ter morrido, já que o fogo deflagrou durante várias horas, e acrescentaram que as vítimas eram principalmente jovens que planeavam roubar o petróleo e levá-lo para uma refinaria ilegal, usando pelo menos cinco veículos.

As refinarias ilegais são um negócio lucrativo na Nigéria, um dos maiores produtores do continente, e existem em grande número na região do Delta do Níger, onde a maior parte das estruturas petrolíferas do país está localizada.

Os trabalhadores dessas refinarias, escreve a AP, não cumprem as normas de segurança, o que leva a frequentes incêndios, como o que deflagrou no estado de Imo, no ano passado, no qual mais de 100 pessoas morreram.

A Nigéria perdeu pelo menos 3 mil milhões de dólares (2,82 mil milhões de euros) em crude roubado nos últimos dois anos, de acordo com dados das autoridades do setor, que lamentam a falta de supervisão das refinarias ilegais instaladas nos estados mais remotos do país.