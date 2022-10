Pelo menos 15 mortos e 40 feridos após colisão entre autocarro e camião na Índia

Por volta das 22:30 de sexta-feira (18:00 em Lisboa), um autocarro com destino ao estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, e vindo de Telangana, no sul, colidiu com um camião.

Segundo a agência noticiosa indiana ANI, 25 dos mais de 40 feridos foram transferidos para hospitais e clínicas próximas para receberem cuidados médicos.

As autoridades locais informaram que o acidente ocorreu quando o autocarro e o camião colidiram de forma frontal numa estrada.

O ministro do Interior da Índia, Narottam Mishra, lamentou a perda de vidas no acidente, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

"A morte prematura de muitas pessoas no doloroso acidente de trânsito em Rewa é extremamente triste e dolorosa. Que Deus coloque as almas dos falecidos a seus pés", disse o ministro.