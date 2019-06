Pelo menos 16 mortos e 82 feridos em celebrações da independência de Madagáscar

Lusa27 Jun, 2019, 10:29 | Mundo

A tragédia aconteceu quando milhares de pessoas deixavam o estádio municipal de Mahamasina, em Antananarivo, depois de assistirem a um desfile militar com a presença do Presidente de Madagáscar, Andry Rajoelina.

Entre os mortos há sete jovens e uma criança de cinco anos, segundo fonte da morgue do hospital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), responsável pela autópsia aos corpos.

Outras 82 pessoas ficaram feridas, e a maioria encontra-se internada nos cuidados intensivos do mesmo hospital, segundo fontes do serviço de urgências citadas pelo jornal L`Express de Madagáscar.

"Aos primeiros sinais, os polícias responsáveis pela segurança deveriam ter tomado as medidas necessárias e nada disto teria acontecido", disse aos jornalistas, à porta do hospital, o pai de um dos jovens mortos.

O Presidente Rajoelina visitou, durante a noite, os feridos internados em Antananarivo e prometeu responsabilizar-se pelas despesas hospitalares.

Em setembro, no mesmo estádio municipal, a dispersão do público durante um jogo de classificação para a Taça Africana das Nações (CAN) de 2019 entre Madagáscar e o Senegal causou a morte a uma pessoa e ferimentos em mais de 30.