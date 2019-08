Pelo menos 17 pessoas foram detidas em manifestações contra G7

Foto: Stephane Mahe - Reuters

Na declaração de boas vindas, o Presidente francês sintetiza a lista de intenções e declara que quer que este G7 seja “útil”.



A cimeira vai ser um “teste difícil à unidade e solidariedade numa altura em que tem sido complicado encontrar uma linguagem comum”, afirmou o presidente do Conselho Europeu, num encontro com jornalistas antes do início da cimeira.





Para Donald Tusk, as guerras comerciais entre membros do grupo fragilizam a confiança e podem conduzir a uma recessão económica global.





Donald Tusk rejeita também a proposta de Trump de levar a Rússia de volta ao G7. O presidente do Conselho Europeu considera que não é aceitável e que melhor seria convidar a Ucrânia a participar como observador na próxima reunião do G7.Donald Tusk abordou ainda a questão do Brexit. Declarou que está disponível para ouvir novas ideias mas lembra que há um limite.Sobre impostos, Tusk disse ainda que a União Europeia vai responder à letra se os EUA taxarem o vinho francês como represália pelas taxas europeias sobre o digital.Quanto à Amazónia, é mesmo um dos temas para discutir no G7.