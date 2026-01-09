Pelo menos 50 civis mortos em protestos no Irão. Khamenei diz que regime "não recuará"

O número de vítimas pela repressão das forças de elite do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), poderá contudo ser muito mais elevado.





O regime iniciou entretanto uma estratégia de intimidação e de propaganda, incluindo com contramanifestações, de apoio ao governo.

"O arrogante Donald Trump será derrubado", afirmou, referindo-se ao presidente norte-americano, que ameaçou intervir no país se se registarem mortos na repressão das minfestações.



A retórica está a ser difundida também pelos meios de comunicação nacionais, afetos ao regime, que denunciaram os estragos em várias cidades, e a destruição de 42 autocarros, veículos públicos e ambulâncias, todos incendiados, assim como 10 edifícios oficiais, só na capital.





"Se saírem com os vossos filhos esta noite. Se o fizeram, não se queixem se eles forem mortos", alertou um dos pivots da televisão nacional.





O poder judicial iraniano advertiu também na sexta-feira que a punição para os "manifestantes violentos" seria "máxima".



Um procurador distrital da cidade de Esfarayen, no leste do Irão, bem como vários membros das forças de segurança, foram mortos na noite de quinta-feira durante protestos, segundo o poder judicial.



Comunicações bloqueadas

O regime dos ayatollahs costuma recorrer a estes cortes de comunicações para impedir o envio, para o exterior, de imagens que comprovem a violência com que as suas forças de segurança se lançam sobre os manifestantes.

São relatos cuja veracidade é impossível de verificar sem fontes internas fiáveis.





A ONG de monitorização de cibersegurança Netblocks referiu na rede social X que "já passaram 24 horas desde que o Irão implementou um bloqueio total da internet em todo o país, com a conectividade reduzida a um por cento do nível normal".

A falta de antenas estará contudo a dificultar a sua utilização. Algumas fontes referem que agentes israelitas da Mossad estarão a distribui-las aos líderes da oposição. Muitos utilizadores estarão também a à internet através de redes virtuais privadas (VPNs). Mas podem ser apenas rumores sem veracidade.





Esta sexta-feira, um vídeo mostra uma multidão a, alegadamente, incendiar o túmulo de Khomenei, fundador da Revolução Islâmica de 1979.

Outro vídeo reporta que os manifestates incendiaram mesquitas em Teerão já esta noite.

Estão ainda a ser difundidas imagens de propaganda com mulheres a acenderem cigarros após atearem uma foto de Khamenei, que estão a tornar-se virais.





ONG denunciam repressão





Em várias cidades europeias, a diáspora iraniana e os seus apoiantes saíram igualmente à rua em apoio à luta dos seus compatriotas e contra a repressão.





"Desligar a internet enquanto reprime violentamente os protestos expõe um regime com medo do seu próprio povo", acusou Kallas na plataforma de redes sociais X.

Queda de Mashhad

Esta sexta-feira Trump chegou a sugerir que o ayatollah Khamenei estava a pensar deixar o país, afirmando que ele "está à procura de ir para algum lado".