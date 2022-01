Pelo menos 50 pessoas foram mortas em ataque de homens armados no noroeste da Nigéria

"Um número grande de bandidos invadiu a aldeia de Dankade [no estado de Kebbi] na sexta-feira passada e 50 pessoas do nosso povo foram mortas", disse em declarações à agência Efe Abdullahi Dahiru, presidente da Kebbi Vanguard for Peace, uma organização da sociedade civil.

"Os atacantes também levaram muitos aldeões", acrescentou a mesma fonte.

Segundo o ativista da sociedade civil, os assaltantes - vulgarmente conhecidos na Nigéria como "bandidos" - também vandalizaram muitas casas e mataram um número desconhecido de elementos das forças de segurança".

"Muitas pessoas deixaram a aldeia com medo de serem novamente atacadas por estes bandidos. A situação é horrível. O governo tem que acabar com esta loucura", acrescentou Dahiru.

Kebbi, bem como outros estados do centro e noroeste da Nigéria, são palco frequente de ataques por grupos de homens armados e vítimas de uma onda de raptos massivos com o propósito de obtenção de resgates lucrativos.

Estes ataques têm continuado apesar das repetidas promessas do Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, de acabar com o problema e do reforço do destacamento de forças de segurança para as áreas mais vulneráveis.

No último mês de junho, motoristas armados atacaram várias comunidades no estado de Kebbi, matando 88 pessoas.

No mesmo mês, os grupos armados raptaram um número desconhecido de pessoas - embora as autoridades não tenham confirmado este número, os meios de comunicação locais relataram o desaparecimento de 80 a 121 estudantes e cinco professores - da Universidade de Yauri, capital do estado de Kebbi.

A insegurança no noroeste da Nigéria vem a agravar-se desde 2019 devido à ação dos grupos `jihadistas` Boko Haram e Estado Islâmico da África Ocidental (ISWAP).

Em conjunto, os dois grupos radicais já mataram mais de 35.000 pessoas e causaram cerca de 2,7 milhões de deslocados internos, a maioria na Nigéria, mas também em países vizinhos como os Camarões, o Chade e o Níger.