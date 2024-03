Pelo menos 69 refugiados rohingya resgatados ao largo da Indonésia

Os refugiados foram encontrados agarrados ao casco de um barco virado, a cerca de 30 quilómetros da costa. De acordo com um dos seis sobreviventes resgatados no dia anterior, mais de cem rohingyas estavam a bordo da embarcação que naufragou na quarta-feira.

"Sessenta e nove pessoas foram resgatados pela equipa de busca e salvamento", disse um jornalista da AFP a bordo da embarcação das autoridades de socorro.

De acordo com as imagens captadas a bordo e visualizadas pela AFP, entre as pessoas resgatadas estavam crianças.

Contactada pela AFP, a agência das Nações Unidas para os refugiados (ACNUR) não reagiu de imediato.

Um barco que transportava mais de uma centena de refugiados rohingya, de acordo com sobreviventes, e um segundo barco onde se refugiaram mais tarde viraram na quarta-feira, disseram pescadores locais.

Seis dos refugiados foram resgatados por pescadores nesse dia, mas um sobrevivente estimou que cerca de 150 pessoas estavam a bordo.

Desde novembro, centenas de membros desta minoria muçulmana perseguida em Myanmar (antiga Birmânia) fugiram de campos de refugiados no Bangladesh para chegar à província de Aceh, na ponta ocidental da Indonésia, por mar e em barcos improvisados.

Todos os anos, milhares de rohingyas arriscam a vida em viagens marítimas perigosas e dispendiosas para tentar chegar à Indonésia ou à Malásia.

Desde meados de novembro, mais de 1700 pessoas chegaram à Indonésia, o que representa a maior migração de rohingyas para o arquipélago desde 2015, indicou a ONU.