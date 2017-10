Pelo menos dez mortos e mais de uma dezena de feridos em atentado na Somália

Lusa28 Out, 2017, 17:53 | Mundo

Um oficial da polícia disse à agência de notícias Associated Press que houve tiros dentro do hotel Nasa-Hablod, frequentado por políticos somalis e situado perto do palácio presidencial.

A mesma fonte admitiu que o número de mortes do ataque, reivindicado pelo grupo extremista al-Shabab, deverá subir.

O ataque acontece depois do pior ataque de sempre no país, um atentado com um camião que, na semana passada, matou mais de 350 pessoas numa rua movimentada da capital.