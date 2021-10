Pelo menos nove combatantes pró-regime morrem em ataque aéreo israelita

O ataque israelita teve como alvo várias posições iranianas ao redor da base aérea designada T4, incluindo uma torre de comunicações, afirmou o OSDH, organização sediada no Reino Unido que tem uma grande rede de fontes na Síria.

"Por volta das 23:34 de quarta-feira, horário local (21:34 de quarta-feira em Lisboa), o inimigo israelita realizou um ataque aéreo (...) na região de Palmira, visando uma torre de comunicação e vários alvos na sua vizinhança", tinha noticiado anteriormente a agência de notícias oficial Sana, citando uma fonte militar.

De acordo com o Observatório, quatro sírios que lutavam em grupos pró-Irão aliados do regime de Damasco foram mortos, incluindo um soldado.

A nacionalidade das outras cinco vítimas ainda não foi revelada pelas autoridades.

Na semana passada, segundo o OSDH, um ataque com míssil de Israel contra a mesma base aérea e os seus arredores matou dois combatentes estrangeiros pró-Irão.

Desde o início da guerra na Síria em 2011, forças militares israelitas têm realizado incursões regulares naquele país, principalmente contra as forças iranianas, do grupo libanês Hezbollah e as tropas do Governo sírio.

Israel muito raramente confirma os seus ataques na vizinha Síria, mas regularmente afirma que o Estado hebraico não permitirá que esse país se torne o reduto das forças da República Islâmica do Irão, o seu grande rival na região.

O general Aharon Haliva, responsável pelo serviço de informação israelita, havia indicado antes do ataque que o Estado hebraico "continuará a travar as capacidades do Irão" para "preservar o poder de Israel".

