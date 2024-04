Pelo menos nove feridos em ataque russo contra região de Odessa

Este ataque russo contra Odessa na segunda-feira à noite "danificou edifícios residenciais" e causou um incêndio, disse o governador Oleg Kiper através das redes sociais.

Entre os feridos encontram-se dois bebés com menos de um ano de idade e duas crianças de nove e 12 anos, que foram levadas para um hospital, referiu o governador.

No total, a Rússia disparou dois mísseis balísticos Iskander e 16 `drones` explosivos do tipo Shahed contra a Ucrânia na noite de segunda-feira, de acordo com o Exército ucraniano.

Quinze destes `drones` foram abatidos pelas defesas aéreas, incluindo sete na região de Odessa e quatro na região de Mykolaiv, de acordo com o Exército.

Uma pessoa ficou também ferida quando os destroços do `drone` russo intercetado caíram na região de Mykolaiv, também no sul da Ucrânia.

Kiev foi alvo de drones explosivos durante a última noite, mas todos foram abatidos pela defesa aérea, sem causar quaisquer danos ou vítimas, de acordo com a administração militar da capital da Ucrânia.

Odessa e a região circundante têm sido regularmente alvo de ataques desde o início da invasão russa, há dois anos.

Em meados de março, 20 pessoas morreram e 70 ficaram feridas num dos piores ataques de mísseis russos a Odessa.

Na semana passada, a Ucrânia afirmou ter abatido um bombardeiro estratégico que transportava mísseis Kh-22, que a Rússia utiliza frequentemente, nomeadamente contra Odessa.