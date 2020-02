Pelo menos oito civis mortos em ataque aéreo das forças afegãs contra talibãs

"Como resultado do ataque aéreo, infelizmente oito civis, incluindo uma criança, morreram durante uma operação contra os talibãs", confirmaram as autoridades afegãs, à agência noticiosa espanhola Efe.

Nesta operação, nove combatentes do grupo extremista morreram, incluindo um dos comandantes locais, identificado como Khwazak, também conhecido como Abdullah.

O ataque aéreo na tarde de sexta-feira, na cidade de Kakrak, em Nangarhar, uma área sob influência do Talibãs, aconteceu dois dias depois de os Estados Unidos terem garantido uma trégua de uma semana no Afeganistão, durante conversas com os talibãs.

Esse acordo, do qual nenhum detalhe é conhecido, entrará em vigor "muito em breve", disse uma autoridade do Departamento de Estado dos EUA à imprensa na sexta-feira.

Washington e os insurgentes talibãs têm mantido negociações, há mais de um ano, procurando terminar um conflito que se tornou o mais longo da história dos Estados Unidos.

Se ocorrer uma redução da violência por parte dos talibãs, os Estados Unidos poderão assinar com os insurgentes no final de fevereiro um acordo final que inclua uma saída gradual das tropas norte-americanas no Afeganistão, onde permanecem entre 12.000 e 13.000 tropas.

MIM // MIM