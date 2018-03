Pelo menos sete mortos em confrontos em favela do Rio de Janeiro

Lusa24 Mar, 2018, 15:21 | Mundo

De acordo com uma publicação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro na rede social Twitter, o incidente ocorreu na favela da Rocinha, localizada junto aos bairros turísticos de Ipanema e do Leblon, e começou quando um grupo de agentes, que patrulhava a zona, foi atacado a tiro pelos presumíveis traficantes de droga.

"Sete criminosos feridos foram socorridos no hospital [municipal] Miguel Couto, mas não resistiram aos ferimentos", informou a força de segurança, através da sua conta no Twitter.

Há cerca de uma hora, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro falava em seis mortos numa outra publicação.

Durante a operação, a polícia apreendeu uma espingarda, duas granadas e sete pistolas, adianta a publicação mais recente.

O caso será agora tratado pelo departamento de homicídios daquela força de segurança.

O Rio de Janeiro vive uma intervenção federal na área de segurança pública desde o final de fevereiro, quando o Presidente Michel Temer assinou um decreto que passou a segurança pública do Estado para as mãos do Exército.

Desde o final das Olimpíadas de 2016, o Rio de Janeiro tem sofrido com o agravamento da violência, situação que piorou devido à crise económica, o que fez com que as autoridades locais tivessem dificuldade em manter equipamentos de segurança e em pagar os salários dos agentes policiais.