Pelo menos três mortos e 23 feridos em ataque no Afeganistão

"O ataque começou às 05:55 horas locais [01:25 em Lisboa] contra um muro externo da base de uma unidade especial de polícia, e alguns atacantes armados entraram na base e atacaram as forças de segurança", disse o porta-voz do governador da província, Talib Mangal, à agência de notícias espanhola Efe.

Três atacantes terão morrido, segundo a mesma fonte.

O total de mortos é ainda incerto, com o responsável da Saúde da província, Habib Shah Ansari, a dar conta de três mortes, de acordo com a agência de notícias Associated Press, enquanto o porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Arian, apontou quatro vítimas fatais.

O porta-voz acrescentou que dois membros das forças de segurança foram mortos no ataque, dando conta de 23 feridos, incluindo 14 membros da polícia.

Até agora, nenhuma formação rebelde, incluindo os talibãs, reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

A violência no Afeganistão tem aumentado nas últimas semanas, apesar do início das conversações de paz entre representantes do governo afegão e os talibãs, em Doha, capital do Catar, no início de setembro.

Os dois lados têm estado em contacto há mais de um mês, mas até agora não conseguiram chegar a acordo sobre as regras para a condução de um diálogo para pôr fim a quase duas décadas de guerra no Afeganistão.

Nas últimas semanas, os talibãs levaram a cabo vários ataques em todo o país, com dezenas de mortos entre as forças de segurança, civis e os próprios rebeldes, incluindo uma ofensiva contra a capital da província de Helmand, no sul do país, e um atentado com um carro-bomba em Ghor ocidental.