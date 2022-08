Pelosi explica-se. "A nossa delegação não quer alterar status quo na Ásia ou Taiwan"

"A nossa delegação não quer alterar o status quo na Ásia ou Taiwan", quis vincar Pelosi durante uma conferência de imprensa na embaixada dos Estados Unidos em Tóquio. A capital japonesa é a derradeira escala de um périplo que esta semana levou Nancy Pelosi, além de Taiwan, a Singapura, Malásia e Coreia do Sul.



Isso é ridículo", atirou a speaker da Câmara dos Representantes, quando confrontada com críticas de que a sua deslocação a Taiwan teria prejudicado o território, conduzindo a exercícios militares chineses em redor da ilha.



A China, prosseguiu Pelosi, utilizou a sua visita a Taipé "como desculpa" para fletir o músculo bélico. E a intenção do périplo, insistiu, foi "mostrar respeito para com os países" visitados, "ter paz no Estreito de Taiwan" e "fazer prevalecer o atual status quo".

"Não permitiremos que isolem Taiwan"

De acordo com Pelosi, apesar do compromisso da Administração dos EUA em preservar a ordem global, "os chineses estão a tentar isolar Taiwan" e impedir a participação da ilha em organismos globais.



"Mas não isolarão Taiwan impedindo-nos de viajar para lá", asseverou.



"Não permitiremos que isolem Taiwan. Não programam a nossa agenda de viagens, o Governo chinês não fará isso. A nossa amizade com Taiwan é forte", insistiu a responsável norte-americana.

Pelosi disse, por último, não querer "que a visita a Taiwan desvie a atenção do verdadeiro objetivo" de Washington. Ou seja, reforçar as relações de Washington com os aliados regionais.Nancy Pelosi encabeçou uma delegação com outros representantes do Congresso dos Estados Unidos, entre os quais membros de comités de Negócios Estrangeiros, Forças Armadas e política económica.



c/ agências